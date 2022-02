Mis saab noorest mehest, kellele meeldivad kombainid? Eriti need suured vanad veneaegsed kombainid. Ühest sellisest sai möödunud laupäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees.

Lauri Läänemets ei tee saladust, et kuigi paljud peavad teda miskipärast põliseks maapoisiks, on ta läbi ja lõhki tallinlane. Ainult et teda tõmbab maale. Selle tõdemuse peale oli ehitatud ka Läänemetsa esimehekampaania. Silme ees sotside hiilgeajad, mil erakond kuulus üle 20protsendise toetusega parteide väikesesse klubisse, lubas Läänemets asuda otsima Ivari Padari valijaid. Neid valijaid, kes olid sotside taga Sven Mikseri juhtimise ajal.

Neid inimesi on sotsidel hädasti vaja.