KAKSIKMÕRVA TAGAMAAD | Pastori nõuanne Hanna-Mariale: Lõpeta see suhe soome mehega!

Noored naised tavaliselt ei sure kuulihaavadesse. Vähemalt Eestis mitte. Veelgi haruldasem on kaksikmõrv. Seda on iga paari aasta tagant tulnud ette küll meeste ühise viinavõtmise käigus, ent peresuhetes väga harva.

„Lähisuhtes toime pandud kuritegudest tulevad meelde 2016. aastal Tallinnas juhtunu, kui mees tappis abikaasa ja seejärel iseenda. Samuti 2007. aastal toimunu, kui kasiinosõltuvusest tekkinud võlgades mees kustutas Tallinnas kolme pereliikme eluküünla,” meenutab PPA Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Politseinik peab silmas eruohvitser Janek Laurit, kes tappis oma naise ja kaks last ning poos seejärel enda üles. 2002. aasta suvel aga tappis võlgades mereväeohvitser Sergei Hohlov oma naise, lapse ja ema ning kihutas seejärel kuuli ka endale pähe.

Kes olid möödunud teisipäeval Tallinna vanalinna üürikorteris oma elu jätnud noor eesti naine ja keskealine soome mees?