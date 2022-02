Ministri endine nõunik küsis nõu, kuidas koroonasse nakatuda

Eelmise valitsuse rahvastikuministri endine nõunik Lea Danilson-Järg küsis Facebookis: „Kas keegi teab, kuidas koroonat kodustes tingimustes ca 6 kuud säilitada? Kas nii saaks viirust säilitada, et kui koroonahaige hingab mingi aeg maskiga ja siis panna see mask kilekotti ja sügavkülma? Vajadusel siis sügavkülmast välja võtta ja ette panna. Paistab, et Eesti valitsus jääb teadmata ajaks piiranguid hoidma ja muretsen juba ette, et mul saab koroonatõendi kehtivus suvel läbi.“