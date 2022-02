Kuidas kaks aastat pandeemia aega on teie koolile mõjunud?

Hea on olnud vajadus oma töö uuesti läbi mõtestada: milleks on mõtet koolimajas kokku saada? Ei ole mõtet kokku saada töövihikust ülesannete lahendamiseks, vaid koos arutamiseks.

Tekkinud on teatav inimpelglikkus, õpilastel on kodusest sunnitud isolatsioonist raske uuesti välja tulla rahva sekka. Ma ei unusta seda tunnet, mis oli eelmise aasta mais, kui oldi kolm kuud kodus ja tuldi kooli tagasi. See oli trauma- või šokijärgne tunne.

Väiksemad lapsed kohanesid kiiremini, aga teismelisel oli tekkinud harjumus, et parem kui keegi ei segaks teda, saakski oma kookonis olla!