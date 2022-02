Ettevõtja ja teadlane Hendrik Luuk: Meil higistamise eest palka ei maksta. Aga oleks vaja

Näen, kuidas uudishimu, soov maailma mõista ja parandada toob järjest uusi noori inimesi teaduse juurde. Mõned üksikud on lausa nii (hull)julged ja ettevõtlikud, et kaitsevad ­doktorikraadi eesmärgiga luua enda uurimisrühm ja panustada teadusesse suur osa oma elust.

Tõenäoliselt aimavad aga vähesed neist, mida tähendab iseseisva uurijana rahastuse leidmine ja töörühma ehitamine olukorras, kus teadus on ressursimahukas, nõudmised teadustöö kvaliteedile väga kõrged, aga finantseerimise hoovad noorte teadlaste haardeulatusest suuresti väljas.

Riiklikult finantseeritud personaalsed uurimistoetused on suunatud alustavale teadlasele ja tippteadlasele. See loob olukorra, kus juba alustanud noorteadlasel on väike tõenäosus saada toetust iseseisva ­uurimistöö tegemiseks ja riskantsete ideede realiseerimiseks.