Laval on üksteist näitlejat: Liisa Saaremäel, Keithy Kuuspu, Kristiin Räägel (Tallinna Linnateater) ning EMTA lavakunstikooli 31. lennu üliõpilased Alice Siil, Astra Irene Susi, Emili Rohumaa, Hanna Brigita Jaanovits, Hele-Riin Palumaa, Kristin Prits, Kristina Preimann ja Lauren Grinberg.

Semperi ja Ojasoo „72 päeva“ etendub loetud kordadel veebruaris ja märtsis.

LOOMINGU RAAMATUKOGU



Peaaegu 20 korda aastas jõuab see nõudlikult postkasti ja eeldab, et enne järgmist vihikut on eelmine läbi loetud. 60 aastat tagasi oli selline lisalugemine kõige muu kõrval ilmselt iseenesestmõistetav, täna eeldab teatavat enesedistsipliini. Igatahes jääb päevauudistele oluliselt vähem aega, mis on kahtlemata positiivne, ja kui mõni kolleegiumi poolt pakutud autor tõesti ei meeldi, siis jääb parasjagu aega LR „Kuldsarja“ tarbeks.