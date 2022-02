Kas see on nüüd kindel, et Putin soovib Ukrainat rünnata?

See, millest me praegu räägime, on kindlasti väga keeruline julgeolekuolukord. Näeme muret tegevaid arenguid. Loomulikult tuleb pidada silmas, et sõda Ukrainas on juba 2014. aastast kestnud.

Murettekitav... kas see on selline stampsõna diplomaatias? Kui inimene kukub tänaval kokku, siis ei ütleks ju, et murettekitav.

Jaa. Loomulikult lisaks nendele sõnadele me anname ka abistava käe. Nii nagu me annaksime abistava käe sellele inimesele, kes tänaval kokku on kukkunud – teie paralleeli tuues. See toetus, mida anname Ukrainale selles raskes olukorras, on väga tähtis.

Ütleme, et peate täna valima: kas Ukraina saab NATOsse või mitte. Jah või ei? Mis Eesti ütleb?