Vaikus enne sõjatormi: mida Venemaa päriselt plaanib?

Venemaa pole veel lõplikult otsustanud, kuid on ülimalt tõenäoline, et lähipäevil – kui mitte juba homme – läheb sõjaks. Selline on USA ohuhinnang venelaste tegevusele Ukraina piiri taga.

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan ütleb, et pole päris selge, kuidas Venemaa ründab. Kas võtab Donbassi või kihutab otse Kiievi peale. Küll olevat aga üsna usutav, et sissetung algab pommitamise ja raketitulega, mis põhjustab palju hukkunuid.

Arvestades, kui palju on sõjast sel aastal juttu olnud, kõlavad USA hoiatused juba kurnavalt – peaaegu ebausutavalt, kuna „päriselt pole ju midagi juhtunud“. Kuid ameeriklased on oma teabes kindlad. Ja liitlased usuvad, et ega Washington niisama kägu ei ajaks.

Nurka surutud Putin

Vladimir Putini pea sisse on raske näha. Kuid mitte üksnes seepärast, et tegu on luurajaga. Alates koroonapandeemia puhkemisest on tema lähiring veelgi ahtam.