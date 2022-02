Luuletaja, kes armastab linde ja kasse

Pühapäeval, 13. veebruaril anti välja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad. Kirjanduse valdkonna peapreemia pälvis ­Katrin Väli möödunud sügisel ilmunud valikkogu „Kasvab tagasi lindudeks. Luuletusi 1978–2021“ eest. „Autori kujundlikus seisundiluules hägustuvad piirid teeloleku ja kohalejõudmise, välise ja sisima, sõna ja asja vahel, luues köitva ja kordumatu poeetilise universumi,“ leidsid preemia määrajad.

Katrin Väli esimene luulekogu „Eluase“ ilmus 1978. aastal. Lisaks luuletamisele tõlgib Katrin vene keelest, toimetab raamatuid, kirjutab aeg-ajalt kirjanduskriitikat, kolmandat aastakümmet keeletoimetab ta aga igal nädalal Eesti Ekspressi ajakirjanike ja kaasautorite tekste. Siis on tema nimi Katrin Hallas ja kui tekst on Kati karmi, ent õiglase pilgu alt läbi käinud, öeldakse nädalalehes, et tekst on nüüd „katistatud“.