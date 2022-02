Eesti kõige relvalembesem maakond on Saaremaa

RELVI ON JÄÄNUD VÄHEMAKS: Kuus aastat tagasi kirjutas Eesti Ekspress, et Eestis on veidi üle 26 000 relva­omaniku ja umbes 67 000 relva. Nüüdseks on omanikke umbes 24 000 ja relvi ligi 58 000.

Foto Kretel Kuusk