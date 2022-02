Kas meie kvoot on endiselt null?

Üks asi on ilmselge: kui sõda puhkeks, ei jääks see üksnes sõjaks Ukrainas. Inimesed hakkavad tule eest põgenema, agressor alustab küber- ja inforünnakuid Ukraina ja selle liitlaste vastu. Kanaleid, miskaudu kõik ventilaatorisse lendab, on loendamatu hulk.

Hinnanguliselt on oma kodudest pagevate ukrainlaste arv kuni kaheksa miljonit. Kui suurem osa saab minna sõprade-sugulaste juurde riigi lääneosas, siis vähemalt miljon põrutab Poolasse ja sealt edasi.

Kõigepealt tuleb meil aidata Poolat, et ta suudaks sõja eest põgenenud inimesi majutada-toita. Aga Eestissegi võib jõuda ...