Moskva peene eeslinna kohvikus istuv Marat Gabidullin ei meenuta sugugi meest, kes veel pool kümnendit tagasi Süüria lahinguväljadel sõdis. Hiljuti valminud memuaarid „Kaks korda samasse jõkke“ („В одну реку дважды“) on esimene raamat, milles kirjeldatakse võitlemist Vene salatseva erasõjakompanii Wagner ridades. Raamatut käes hoidev Gabidullin ütleb: „Kirjutasin selle, sest mõistsin, et meie riigil on aeg tõde tunnistada: palgasõdurid on olemas.“

55aastane Gabidullin on aukartustäratav kuju. Tema musklis käed ja nägu on kaetud armidega.