Eestlaste uus edulugu: oskus luua suurfirmasid

Eesti arenes kiiresti, sest olid uuendusmeelsed riigijuhid ja ühiskonna enamus toetas uusi asju. Nüüd näikse, et oluline osa eestlastest võitleb mis tahes muutuste vastu?

RR: 20 aastat tagasi tulid sotsioloogid välja jutuga, et meil on kaks Eestit. See oli õnnelik aeg, sest täna on neid Eestisid palju rohkem! Tänu sotsiaalmeediale on ühinenud grupid, mis on juba täiesti parteilaadsed, ja mineviku-tuleviku võitlus on päris kõva. Eesti on edasi-tagasi võitluses siiani olnud väga edukas. Usun, et tänase päeva seisuga on otseseid tagasimineku jõude 20, maksimaalselt 25 protsenti.