Ekspressi ekspeditsioon: kus on Ivari Padari valijad?

„Peetruse parteis on,“ naerab Ivari Padar telefonitorru, et kuhu tema valijad on kadunud. Võib-olla siiski mitte nad kõik? Kes veel elab, seda tahab sotside uus esimees Lauri Läänemets sotside rüppe tagasi tuua. Et maa­inimene, lihtne tööinimene, kes kunagi sotse valis, hakkaks neid uuesti valima. Partei ladvik usub, et tuli EKRE ja võttis nende Padari valija ära. EKRE inimesed räägivad sama: linnasotside teemad tõrjusid maa­sotsid välja ja jäigi uks uutele tulijatele paokile.

Seega on sotsidel plaan – Padari valijad tuleb üles leida. Kust neid otsida, teab kõige paremini Padar ise. Ekspressi ekspeditsioon Padari valijate leidmiseks algab baaslaagrist – Padari kuurist Navi külas.