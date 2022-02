Sõda Ukrainas on nagu Netflixi seriaal

Peaosa­täitjad on globaalsed superstaarid: Putin, Biden, Macron. Pinge on laes ja kõik kaardid on laual. Kontinentaalne Suure Pokkerimängu ülekanne meedias on alanud.

Meedia läheneb sõjale oma nurga alt. Võimalusi on erinevaid: olla rangelt erapooletu ja kajastada kõiki konflikti osapooli ja nende toetajaid võrdse objektiivsuse, täpsuse ja neutraalsusega, või siis valida välja alusväärtused, millest lähtuda, ning võtta sisse selge positsioon, mille võtmes lugejatele-vaatajatele-kuulajatele teateid edastada. Võib ju arutada selle üle, kas see on äkki kallutatud kajastus, aga pole olemas loodusseadust ajakirjanduse tasakaalustatuse kohta.