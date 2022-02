„Restoran, mis ei tekita ebaolulist kära. Ta lihtsalt on olemas. Soliidselt ja vääramatult,“ seisab restorani ­Dominic kodulehel. Restoran on hinnatud üheks Eesti parimaks, on võitnud hulga tiitleid, alustades gastronoomia auhinnast Hõbelusikas, lõpetades parima restorani tiitliga aastal 2012, ning on korduvalt olnud 50 parima Eesti restorani nimekirjas.

Veel hiljaaegu kuulus Dominic kahele sõbrale, Gunnar ­Gregor ­Koolile ja Rein Kärgile. Nüüd on aga mehed tõsiselt tülis.