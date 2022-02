Euroopas käib kümnendite pikim sõda, kus mängus on Ukraina kui demokraatliku riigi saatus, aga ka kogu kontinendi julgeolekukorraldus. Just see on peamine põhjus, miks Eestile on nii oluline vaba Ukraina kaitsevalli pidamine. Kui see peaks langema ja Ukraina rebitaks tükkideks, ootab kogu Euroopat ees pikk ja keeruline tee Venemaa kasvava agressioonihimu heidutamisel.

Venemaa president Vladimir Putin tegi mõned päevad tagasi kogu maailmale selgeks, et ta pole leppinud Vene impeeriumi lagunemisega 1991. aastal ning soovib 20. sajandi „suurima geopoliitilise katastroofi“ vajadusel jõuga tagasi pöörata.

Mida iganes ka Venemaa ei kavatse lähiajal oma toorele jõule lootes saavutada, ...