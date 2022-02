Eesti Ekspressi viktoriin Eesti Vabariigi 104. aastapäevaks

Viktoriini küsimused on koostanud Eesti Ekspressi ajalookülgede toimetaja Pekka Erelt, kes on lehe üks kauaaegsemaid autoreid – ta on tutvustanud lugejatele Eesti ajalugu juba 30 aastat.