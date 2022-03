„Hommikuti ma kohvi ei joo, sest objektidel WC-võimalust pole. Kui poti ümbrus on täis kakatud, siis ei taha väga sinna ligi minna,” ütleb Tiina Kukk enesestmõistetaval moel, nagu räägiks puhkenurga puudumisest kontoris.

Ta on põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomade heaolu peaspetsialist ehk käib abitusse olukorda jäetud loomi päästmas. Need on loomade väljaheited, mis tema igapäevatöös potiümbrusi täidavad. Veel neli aastat tagasi oli ta osakonnajuhataja pangas ja kandis rangeid kostüüme.