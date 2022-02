Kas Putin kasutab „hullu mehe” strateegiat?

Võimalik, et Putin teeskleb teadlikult, et ta on kergelt hull, oletas eile ajalehele Die Zeit antud intervjuus ajalehele Saksa rahu-uurija Ulrich Kühn, kes juhib Hamburgi ülikooli julgeolekupoliitika instituuti ning töötab Carnegie rahu-uuringute instituudis Washington D.C.-s tuumapoliitika ja julgeolekumehhanismide uurijana.

„Veel mõned päevad tagasi valitses maailmas konsensus, et Putin on ratsionaalne pragmaatik, kes testib (Ukraina piirile vägesid koondades – EE) piire. Alates esmaspäeval õhtul peetud kõnest on see veendumus mõnevõrra muutunud – on hakatud arvama, et võibolla Putin ei ole kaugeltki nii ratsionaalne kui me oletanud oleme,” sedastas Kühn. „See on kindlasti seotud tõsiasjaga, et viimased kaks aastat on Putin elanud väidetavalt koroonaolukorrast tingituna isolatsioonis.”