Kauamängiva kohta ütlevad bändiliikmed ise, et tegu on igati ebatavalise albumiga. Ebatavalisus väljendub albumi eri väljavaadetena – sõnadega videotest koosneva esitusloendi, instrumentaalversiooni ja lisaks ka kommenteeritud väljaandena. Kõlaliselt on album üsna „tavaline“. „Behind the musicu“ taskuhäälingus mainisid liikmed isegi, et kauamängiv on varasemast loomingust popilikuma kõlaga.