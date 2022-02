INTERVJUU | Välisluure juht Mikk Marran: Venemaa on teinud Ukrainas mastaapse valearvestuse

President Zelenskõi kirjeldas Venemaa sissetungi hakul Euroopa käitumist sõnadega „vaadates kõrvalt pealt“. Kas Euroopa käitumist saab jätkuvalt nii iseloomustada või on see muutunud ning Euroopa riikide ja ELi ja NATO reaktsioonid piisavad?



Euroopa ja USA ei vaata kindlasti kõrvalt pealt, tegutsetakse mitmel rindel. Näen enneolematut ühtsust sanktsioonide, sõjalise abi, poliitilise toetuse ja muu kujul. ELi reaktsioonid erinevate sanktsioonide ja teiste piirangute kujul on väga karmid. Näeme, et see on viimastel päevadel tekitanud nii vene eliidi kui ka lihtrahva seas väga valulikke reaktsioone.

Mis on põhjused, miks Venemaa ei ole sellist kiiret edu saavutanud, nagu ennustati ja kardeti?



Märksõnad: mastaapne valearvestus. Putin alahindas Ukraina rahva ja relvajõudude vastupanuvõimet, alahindas ka oma rahva reaktsioone. Putin selgelt ülehindas Vene Föderatsiooni relvajõudude edenemise võimet. Eeldan, et Putin plaanis 48-tunnist shock and awe tüüpi sõda, mille järel langeb võim Ukrainas.

Milline on sõja perspektiiv praegu Välisluureameti (VLA) hinnangul?