SÕJAPÄEVIK (4. PÄEV) | Sanktsioonid suruvad Venemaad käpuli, Ukraina põgenikevool kasvab

Ukraina väed kontrollivad endiselt kõiki suuri linnu, ehkki tuli olulistele keskustele jätkub. Samal ajal on aga Venemaa üha suuremas rahvusvahelises isolatsioonis.

Enamik Euroopast on sulgenud Venemaale oma õhuruumi ning peagi rakenduvad finantssanktsioonid on tekitanud niinimetatud pangajooksu, kus inimesed seisavad pikkades järjekordades, et oma arvelt sularaha välja võtta.

Vladimir Putin on vastanud veelgi sõjakama retoorikaga, andes tuumajõududele käsu end kõrgeimasse valmisolekusse viia. Samal ajal on õhus võimalikud rahuläbirääkimised.

Pilk tuumanupul