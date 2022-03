INTERVJUU | Suursaadik Riina Kionka: võitleme Ukraina toetamise eest Aafrikas

Kuidas mandri ühes mõjukaimas riigis, Lõuna-Aafrika Vabariigis suhtutakse Ukraina ründamisse?

Suure üllatusena tegi LAVi välisministeerium kohe Ukraina ründamise päeval avalduse, kus nõuti Venemaa sõjajõudude tagasitõmbumist oma piiridesse.

Tugev seisukohavõtt üllatas põhjusel, et siinset võimuparteid Aafrika Rahvuskongressi (ANC) toetas julma apartheidi ajal 1960.–70. aastatel Nõukogude Liit: õpetas LAVis karmilt taga kiusatud noortele ANCi liikmetele relvastatud võitlust ning andis Moskvas kõrgharidust, mida mustanahalistel oli oma riigis raske saada. See kallutas nende sümpaatia Nõukogude Liidu poole ning see poolehoid on kandunud üle praegusele Venemaale.

Teisest küljest on ANC ligi 30 aastat juhtinud pragmaatiliselt Aafrika kõige edukamat riiki. Tühjalt kohalt on üles ehitatud demokraatlikud riigistruktuurid ja tugev majandus. Välisministeeriumi seisukohale järgnes avalik arutelu nii Venemaa kritiseerimise poolt kui vastu, mis viitab suurtele lahkarvamustele ANCis.