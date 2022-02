Mida võiks täpsemalt tähendada Putini eilne teade, et „heidutusrelvade valmisoleku tase“ on tõstetud kõrgendatud valmisoleku tasemeni, ei tea täpselt keegi, tunnistab intervjuus Saksa ajalehele Die Zeit Oliver Thränert, kes juhib Šveitsis asuvat mõttekoda Center for Security Studies (CSS) ning kes teadlasena uurib keemia-, tuuma ja bioloogilise relvastuse piiramist.

USAs kehtib nn DEFCONi skaala, millel on viis astet: kõrgeim ...