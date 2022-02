Ajakirja Forbes Kiievi tehnoloogiatoimetaja Mike Sapiton oli üks paljudest tuhandetest, kes varjus Vene raketirünnakute eest Kiievi metroos ning pidi hiljem pealinnast põgenema. Enne seda jõudis ta postitada Twitterisse loetelu mõnedest IT-ettevõtetest ja -ideedest, mis on Ukraina päritolu või mille arendamisel on ukrainlastel võtmeroll.

Selle taga on Ukraina väga tugev insener- ja reaalteaduste koolkond, mida on suudetud hoida ka majanduslikult keerulistel aegadel. Sellepärast on Ukraina paljude maailma juhtivate tehnoloogiafirmade jaoks väga tähtis inseneride leidmise baas.