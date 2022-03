Jaan Kross vanade tänavate ristmikul

Eesti kirjanduse suurkuju Jaan Krossi (1920–2007) mälestusmärk Tallinnas on leidnud koha väga elava tähendusväljaga paigas. 19. veebruaril avatud skulptuur seisab ristteel, Kullassepa, Niguliste ja Harju tänava nurgal. Just siin kohtuvad kontrastselt vanalinna pitoreskne minevik ja 1963. aastal valminud modernistlik kirjanike maja, mille poole Kross näib olevat oma pilgu pööranud. Ta tundub vaatavat aknaid, mille taga paiknesid tema korteri eluruumid ja kirjaniku enda kirjutustuba, kus valmis suur osa tema loomingust. Et kirjanik, põline Tallinna elanik, seisab vanade linnatänavate ristumiskohal, tundub tähendusrikas.