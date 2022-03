Ausalt öeldes on suhteliselt keeruline võtta tõsiselt ühe kirjeldamatult jõuka, ilusa ja populaarse tüdruku hädasid, kui suhteliselt lähedal, vaid paari tuhande kilomeetri kaugusel istuvad inimesed metroos ja kuulavad, kuidas pommid plahvatavad. Ja neist nii mõnigi on sama ilus ja tore kui Diana. Just vaatasin hirmust valgete silmadega Ukraina laulja Luna pöördumist tema Instagrami-kontol. Walesi printsessi mured aastal 1991 kuidagi kahvatuvad selle kõrval...