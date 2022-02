Intensiivne sõda Ukrainas kestab viiendat päeva. Ukraina käes on nii pealinn Kiiev kui ka kõik ülejäänud suured linnad, kuid eriti Harkivis ja Mariupolis käivad ägedad lahingud. Vene väed on mõlemat linna armutult pommitanud, hukkunud on mitukümmend elanikku.

Samal ajal on seadnud Lääne sanktsioonid Vene majandusele järsult tugeva surve. Rubla väärtus välisvaluutade suhtes on kukkunud kolinal ning täna ei avatud Moskva börsil isegi kauplemist.