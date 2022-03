„Võimatu on töötada mõrvari heaks ja võtta temalt palka vastu“

Illustratsioon: Eiko Ojala

*Kirjanik Mihhail Zõgar kirjutas 24. veebruaril oma Facebooki lehel: „Kaasmaalased! Venemaa ja Ukraina vahelise sõja puhkemine on häbiväärne. See on meie häbi, kuid kahjuks peavad selle eest vastutama ka meie lapsed, põlvkond väga noori ja veel sündimata venelasi. Me ei taha, et meie lapsed elaksid agressorriigis, nii et neil oleks häbi, et nende armee ründas naaberriiki. Kutsume kõiki Venemaa kodanikke sellele sõjale ei ütlema. Me ei usu, et iseseisev Ukraina kujutaks endast ohtu Venemaale või mõnele teisele riigile. Me ei usu Vladimir Putini väiteid, et Ukraina rahvas on natside võimu all ja vajab vabastamist. Nõuame selle sõja lõpetamist.“ Zõgari avaldusele on alla kirjutanud üle 1000 inimese, teiste seas kirjanikud Boriss Akunin ja Dmitri Bõkov, ajakirjanikud Dmitri Muratov ja Leonid Parfjonov, galerist Marat Gelman, näitekirjanik Ivan Võrõpajev jpt.

*25. veebruaril avaldasid Venemaa kunsti- ja kultuuritöötajad avaliku sõjavastase kirja, millele on praeguseks (1. märtsi pärastlõunaks – K. K.) alla kirjutanud üle 12 000 inimese. Kirjas seisab muuseas: „Sõda Ukrainas on kohutav tragöödia nii ukrainlastele kui ka venelastele.