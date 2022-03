REPORTAAŽ | Inimesed tahavad aidata: kaubaannetusi Ukrainasse on kogunenud juba mitme veoki jagu ja voolab üha juurde

„Väga tublit tööd teete!” hõikab üks papi, kes on just toonud Punase Risti poodi oma annetuse Ukrainasse saatmiseks. Vabatahtlikud sööstavad kauba kallale ja vaid mõne hetkega on see professionaalselt juba ära sorteeritud.