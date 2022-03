Äsja kinos Sõprus toimunud Paul Thomas Andersoni filmide retrospektiiv on küll läbi, aga režissööri talendi austajad ei pea kurvastama. Möödunud nädalal alustas Eestis kinolevi Andersoni uusim film, praegusel keerulisel ajal helge päikesekiirena mõjuv „Lagritsapitsa“, mis viib vaataja 1970ndate Ameerikasse.

Ühe San Fernando Valley kooli koridoris kohtuvad 20. eluaastates Alana Kane (Alana Haim) ja 15aastane Gary Valentine (Cooper Hoffman). Garyl on koolis pildistamine, Alana on fotograafi assistent. Kohtumine on saatuslik, huvi vastastikune.