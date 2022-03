Kuidas end Eestis ohu korral kaitseme: nädal aega pead sa ise vastu pidama

„Istun üksi öö hakul linnas, mis on sõjakeerises, lonksan jääga viskit, kuulan õhurünnaku eest hoiatavate sireenide kõrvulukustavat hüüdu, vaatan enda ette pimedusse tänaval. Ma ei andesta iial seda, mis nad meie armastatud Kiieviga teinud on.“

Nii kirjutas esmaspäeva viimastel minutitel Ukraina ajakirjanik Illia Ponomarenko Twitteris. Nädal tagasi pulbitsesid Kiievi tänavad elust. See kõik lõppes Venemaa rünnaku tõttu. Nüüdseks on pidanud kiievlased kohanema eluga varjendites või metroojaamades sügaval maa all.

Kuid üheski Eesti linnas ei ole metrood, kuhu võiks varjuda. Külma sõja aegsed varjendid on läppunud või ammu kasutuskõlbmatuks muutunud.

Kuidas meie end ohu korral kaitsta saame? Kuidas meile ohust teada antaks?

Tuleb toonitada: Eestile ei ole praegu otsese sõjalise konflikti ohtu. Sündmused maailmas aga näitavad, et pole kunagi liiast selliseid asju teada. Jalust võib lüüa ka pikem elektrikatkestus.