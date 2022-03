ANALÜÜS | Lääs ei saa Ukrainat käest anda

Teisipäeva varahommik pärast vaherahuläbirääkimisi. Poolesaja kilomeetri pikkune Vene sõjatehnika kolonn valgub Kiievi eeslinna tapatalgutele.

Varjamata muie suul, ütleb agressor Vladimir Putin eelmisel õhtul hiigelpika Kremli laua taga, et asub ministritega arutama „niinimetatud Lääne ühiskonna ebaseaduslikke majandussanktsioone“, otsekui oleks need kärbsemust.

Rubla kurss on kukkunud ühe päevaga kolmandiku. Moskva börs jäeti kollapsi hirmus avamata. Venelased otsivad dollareid, kust aga saavad, et need kodus mustadeks päevadeks purki toppida.