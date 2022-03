Kreml on ukrainlasi läbi aegade vihanud ja julmalt tapnud

Kohe pärast veebruarirevolutsiooni 1917 võttis Ukraina suuna iseseisvusele, olles eeskujuks ka eestlastele. Juunis juba alustati Vene ajutise valitsusega läbirääkimisi autonoomia üle. See aga nimetas Ukraina lahkulöömist avalikuks mässuks. Ajutise valitsuse juriidiline komisjon ütles otse välja, et Ukraina pärast on Venemaa sunnitud sõdima kas või sada aastat. See seisukoht pole ajas muutunud: Venemaa sõdib Ukraina omamise nimel ka praegu.

Miljonite ukrainlaste surnuksnäljutamine

Nagu Vene ajutine valitsus, nii ka Kremli bolševikest valitsejad ei tahtnud Ukraina iseseisvusest kuuldagi.