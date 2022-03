Neid Ukraina toidukaupu Eesti poest ostes on läinud raha otse tootjatele

Osa Selvereid on juba mitu päeva paigutanud Ukraina tooteid riiuliotstesse, et tõmmata neile tähelepanu. „Nägime, kui paljud inimesed osalesid Selveri poodides Punase Risti heategevuskampaanias ja annetasid asju. Inimeste soov kuidagi aidata ja kaasa lüüa on endiselt väga suur. Ukraina tooteid märgistades saame selle inimestele lihtsamaks teha,“ põhjendab Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

COOPi kommunikatsioonijuht Martin Miido sõnab, et ka Coopi ühistud on alustanud Ukraina toodete märgistamist Coopi kauplustes sinikollase kleebisega.

Maxima Eesti kommertsjuht Martynas Pikelis ütleb: „Meie kauplustest leiab nii tuntud rahvusvaheliste kaubamärkide tooteid, mis on valmistatud Ukrainas, kui ka erinevate tuntud Ukraina firmade tooteid.

Umbes pool meie sortimendis olevatest Ukraina kaupadest jõuab siia otse tootjalt. Nende hulgas on näiteks Sadotšok, kes toodab mahlasid, Chumak, kes toodab kastmeid ja ketšupeid. Neid tooteid ostes läheb raha kindlasti otse Ukraina tootjatele."

Eesti Ekspress soovitab ostjatel igaks juhuks enne kauba korvi panemist kõiki tootesilte ka omalt poolt luubiga uurida!