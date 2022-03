Naised tunglevad kodukaitsesse: Me ei põgene, kui sõda peaks tulema

Mitu mu tuttavat on end Facebookis naiskodukaitse (NKK) tutvustavale online-seminarile kirja pannud. See on just täpselt see, mida ma ka ise teha tahaksin! Putini jõhker invasioon Ukrainasse on tekitanud reaalse hirmu, kas Baltimaad on järgmised. Jube loll oleks oma kodu ja pere kaitsmisel hätta jääda lihtsalt seetõttu, et sa ei tea, mida ja kuidas teha. Abitult ootama jääda ei ole praegu hea plaan. Liitun seminariga.

„Huvi on olnud metsik,“ rõõmustab NKK arendusspetsialist Elisa Jakson, üks veebiseminaride organisaatoritest. „Alul kuulutasime välja ainult ühe ürituse, meil oli Zoomi litsents sajale osalejale. Arvasime, et äkki 70 inimest tuleb. Ja siis selline huvi plahvatus! Tegime veel ühe ürituse, aga kui sellele ka kohad täis said, oli selge, et neid on vaja ka edaspidi.“