Lilleõis tundmatult kolleegilt

Sa isegi ei tea selle tüübi nime, aga ta jagab kontoris kõigile naistele lilli sõnadega, et nõrgemat sugupoolt tuleb hellitada. Kes ta on? Kas ta alles tuli tööle? Uurides kolleegidelt, ei oska nemadki vastata. See tüüp ilmub välja vaid naistepäeval ja kaob samamoodi nagu poliitik pärast valimisi. Kas ta üldse on olemas? Pane kimp kontori köögis vaasi. Kui teised ka seda näevad, siis jah, see juhtus päriselt.