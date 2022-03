Viimased kaheksa aastat sõda pole jätnud ühtki Ukraina peret puudutamata. „Keegi ikka teab kedagi, kes langes Maidanil või viimase kaheksa aasta jooksul Ida-Ukraina rindel. Timuri-vanused Ukraina poisid on kasvanud üles sooviga kaitsta oma kodu,“ tähendab Ruslani abikaasa Terje.

Lastel Rutel, Kirkel ja Timuril on Ukrainaga värsked kontaktid, alles möödunud suvel tegid nad perega Ukrainale suure tiiru peale.

Muusik Ruslan Trochynskyi kodu on neil päevil nagu infotelefoni peakorter. Hommikul ei tea pere ette, mille kõigega päeva jooksul tegeleda tuleb, kuid üks on kindel. „Kui ärkame, kontrollime, kas Ukraina sõbrad ja sugulased on elus…“

„Juba kolmandat päeva ei saa ma ühendust oma täditütrega, kellega koos kasvasin,“ vajub Ruslan näost ära, kui on meid lahke naeratusega tervitanud