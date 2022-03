"Nad ei taha paanikat tekitada." Vene emad leinavad hukkunud sõdureid

See haud on kaevatud Maksim Khanõginile, kes sündis ja kasvas siin selles külas, mis jääb Volga jõe äärsest Saraatovi linnast lääne poole. Aga Maksimi surnukeha pole siin – ja tõenäoliselt see ka ei jõua siia enne, kui Venemaa sõda Ukrainas lõpeb.

Ajateenija Khanõgin suri Venemaa Ukrainasse tungimise esimestel tundidel 24. veebruaril – päeval enne oma kahekümne teist sünnipäeva.

„Kõik küsivad „Millal? Millal? Millal?”,” räägib Knanõgini vanaema Natalja Raadio Vaba Euroopale matuste ettevalmistamisest. „Aga me ei tea, millal. Üks sõjaväe esindaja tuli ja ütles, et mu lapselast ei tooda koju enne, kui „erioperatsioon” on lõppenud,” ütleb Natalja. Ta ütleb „erioperatsioon” nii nagu ka Venemaa võimud, kes sunnivad kõiki venelasi kasutama sama väljendit, mis peab viitama provotseerimata sõjale, mis on tapnud tuhandeid sõdureid ja Ukraina tsiviilisikuid. „Nad ei taha paanikat tekitada.”

"Üks sõjaväe esindaja tuli ja ütles, et mu lapselast ei tooda koju enne, kui „erioperatsioon” on lõppenud."

Viimase kaheksa aasta vältel on sõjaväelaste ja palgasõdurite matused pööranud Putini režiimi jaoks soovimatut tähelepanu meestele, kes on langenud Süürias ja Ida-Ukrainas – piirkonnas, kus Moskva väitel tema sõjaväelasi enne praeguse invasiooni algust ei olnud, olgugi et faktid viitasid vastupidisele.

Ukraina invasiooni järgsetel päevadel ei öelnud Venemaa valitsus esiotsa midagi hukkunute kohta. 2. märtsil teatas Kreml, et hukkunud on 498 Vene sõdurit ja haavatuid on 1597. Ukraina ametnikud kinnitasid samal ajal, et hukkunud oli üle 9000 Vene sõjaväelase. Neid arve pole võimalik sõltumatult kontrollida.

Perekond sai Khanõgini surmast teada 25. veebruaril, kui piirkondliku sõjaväeametkonna juht helistas Maksimi emale Ludmilla Khanõginale. „Sellel reedesel päeval jooksis Fjodor, mu väikseim lapselaps, minu juurde ja hüüdis: „Vanaema, tule ruttu, emme minestas, Maksim on surnud!” räägib Natalja.

Varsti pärast seda saabus kirjalik teavitus.