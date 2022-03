Mart Lätte: Kui see on Putini sõda, siis miks toetab seda enamik vene rahvast?

Tihti võib näha seisukohavõtte, mis üritavad õigustada vene rahvast. Nii mõnigi vene dissident, opositsionäär või liberaal on selgitanud, et see on Putini sõda ja vene rahval pole sellega mingit pistmist. Tekib aga küsimus, miks on siis küsitluste järgi toetus sõjale, vabandust, spetsoperatsioonile üle 60 protsendi?