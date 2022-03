GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Palun kevadet!

„AKTUAALNE KAAMERA“ Head tööd teete sel raskel ajal, kolleegid telemajast!

HEATEGIJAD MEIE SEAS Facebooki Ukrainale abi andmise gruppides on südant soojendav näha, kui paljud meie inimesed on valmis abistama sõja eest Eestisse põgenenud perekondi, aitama elu uues kohas sisse seada, andma vajalikke esemeid ja abistama töökoha leidmisega.

SMARTLYNX Mis võiks olla mugavam kui lennata soojale maale Eesti reisikorraldajate pakutavate kallite otselendudega! Kahjuks on avalik saladus, et otselennud on sageli petukaup. Ette hoiatamata viiakse reisijad mitmeks tunniks tankimispeatuseks Kopenhaagenisse. Viimase kahe nädala jooksul on seda juhtunud juba vähemalt viie „otselennuga“...