ANALÜÜS | Vene majandus homme ei lagune, aga ülehomme küll

Maailm hoiab hinge kinni ja murrab pead. Kas tõepoolest on võimalik, et üks mees on valmis läbikukkunud sõja päästmiseks tuumanuppu vajutama? Kuid üks „tuumalöök“ on juba antud. Venemaa enda pihta.

Rubla ostujõud on kukkunud nädalaga üle 40 protsendi. Poes kaubeldakse peaaegu nagu talongiajal: ostad seda, mida lubatakse, ja neis kogustes, mis ette nähtud. Sool ja suhkur, kuivained ja õli. Muus osas toetab kodune aiamaa.

Enam-vähem üleöö sai Venemaast maailma kõige karmimate sanktsioonide alla langenud riik. Mis nüüd saab?