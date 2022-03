PURUSTUSTE KAART | Vaata, kuidas näevad Kiievi lähistel tabamuse saanud kohad välja enne ja pärast rünnakut

Kujutate ette ju mõnda vanemat tänavat väikelinnas, mille elu lõi õitsele raudtee kõrgajal? Ma ei suuda kuidagi leida õiget nurka videole, kus sama tänav on muutunud tankide alleeks: vene tankide surnuaiaks.

Korraga mõistan, et neid maju, millega sõjavideol kaadrit kokku tahan viia, ei olegi ju enam olemas, need majad on maatasa tehtud, hävitatud. Panime valiku purustusi kaardile koos selgitustega. Loe ja vaata lähemalt!