Molotovi kokteiliks nimetatakse bensiini või mõne muu süttiva vedelikuga täidetud pudelit, mille avausse on pistetud riidetükk. Enne sihtmärgi poole heitmist pannakse riidekalts põlema. Vastu objekti lennutatud pudel puruneb ja laiali paiskuv põlev vedelik põhjustab sihtmärgile märkimisväärset kahju.

Lisaks sellele, et valitsus avaldas Molotovi kokteili valmistamise retsepti, on Ukraina sotsiaalmeedias levimas ka täpsed juhised, millistesse piirkondadesse tuleks süütepudel visata, et see võimalikult palju kahju teeks.