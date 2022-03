Humanitaarabi ekspert: Loodan, et varsti ei küsita, kui palju annetusest jõuab abivajajateni

Kuid humanitaarabi pole tänapäeval mitte ainult produkt, vaid see on ka teenus,“ ütleb Karin Maasel, kes on korraldanud humanitaarabi nii Süüria põgenikele kui Vanuatu orkaaniohvritele.