Satelliitfotode uurimisel selgub, et Venemaa pommid on hävitanud nii korterelamuid, parke kui toidupoode. Pommitatud on linna administratiivhooneid ja suurt metallurgiakombinaati Azovstal.

Kaks päeva tagasi viskasid Vene okupandid mitu pommi Mariupoli lastehaiglale ja sünnitusmajale. Plahvatustes sai viga vähemalt 17 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on ümberpiiratud Mariupolit nimetanud kõige ...