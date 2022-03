Tundub, et see plaat ei ajastanud ennast hästi. Maailm on omadega seal, kus ta on, ja päris kindlasti pole ansamblil Wrupk Urei selle kohta midagi erilist öelda. Nemad lihtsalt mängivad oma muusikat ja meie võiksime proovida kaasa mängida, kui tahame, et „Ela“ mingitki leevendust pakuks.