Eesti õigeusklikud paluvad Vene väed Ukrainast välja viia

„Vene sõdurid, kelle hulgas on ka õigeusklikke kristlasi, tapavad meie vendi ja õdesid Ukrainas, jätavad nad ilma peavarjust, seavad ohtu nende tervise ja heaolu, sunnivad neid oma kodudest lahkuma – röövivad terve riigi tuleviku. Palvetada vene vägede võidu eest, nagu mõned vaimulikud soovitavad, on ebamoraalne,” seisab kirjas, millele on teiste seas alla kirjutanud Nõmme Ristija Johannese koguduse liige helilooja Arvo Pärt, tema abikaasa Nora Pärt ja poeg Immanuel Pärt.