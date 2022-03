Kirjanik Jo Nesbø: Kas Vladimir Putinit saab võita lugudega?

Vladimir Putini narratiiv, mille kohaselt Venemaa tungis Ukrainasse selleks, et päästa rõhutud rahvas „narkomaanide ja neonatside jõugu“ käest, on hästi peale läinud – Venemaal. Ometi summutab ta samal ajal kõik hääled, mis võiksid rääkida teistsugust juttu. Kas see ongi tegelik lahinguväli – narratiiv? Ja millist rolli võib etendada väljamõeldis, kui tõde on juba langenud?